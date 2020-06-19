2020-06-19T14:00:24+03:00
Москва

Участок набережной Тараса Шевченко сделают пешеходным по выходным и праздникам

Движение автомобилям ограничу до 1 ноября
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Еще одну набережную в Москве сделают пешеходнойЕще одну набережную в Москве сделают пешеходнойФото: Павел КЛОКОВ
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С 29 июня по 1 ноября участок набережной Тараса Шевченко станет пешеходным по выходным и праздничным дня. В этот период движение автомобилей от дома №12, строение 26 по Кутузовскому проспекту до моста «Багратион» будет запрещено. Об этом сообщили в пресс-службе информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Запрет действует с 23:00 накануне выходного или праздничного дня до 06:00 утра следующего рабочего дня. В указанный период времени там будут устанавливаться дорожные блокираторы», – цитирует сообщение пресс-службы РИАМО.

Этот участок набережной считается одной из самых привлекательных хон отдыха для пешеходов. В связи с этим в летнее время власти города традиционно закрывают его для автомобилистов на все выходные, чтобы жители и гости столицы могли прогуляться вдоль Москвы-реки и полюбоваться окружающими видами.

Впервые набережная Тараса Шевченко была открыта для пешеходов летом 2017 года, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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