2020-06-22T17:58:17+03:00
Общество

В Москве электронное голосование предпочли 15% имеющих право голоса

По сообщению Общественного штаба, в Москве продлевается регистрация наблюдателей
Ксения БОГДАНОВА
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Около 15 процентов москвичей выбрали процедуру дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию России.Около 15 процентов москвичей выбрали процедуру дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию России.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Около 15 процентов избирателей выбрали процедуру дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию России. Об этом 22 июня рассказал заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

- В Москве на электронное голосование зарегистрировалось 15% голосующих, - сообщил журналистам Алексей Венедиктов. - Завтра-послезавтра мы будем ждать список голосующих.

Зампред Общественной палаты отметил, что проголосовать онлайн в столице можно до 30 июня.

- Однако те, кто зарегистрировался, но по каким-то, в том числе и техническим причинам, не смогут проголосовать, смогут прийти 1 июля на свои участки и проголосовать, - напомнил Венедиктов.

Кроме того, в столице до 24 июня продлевается регистрация наблюдателей за ходом голосования по внесению поправок в Конституцию. В Москве стартует работа Корпуса наблюдателей и Электронный штаб.

- У нас уже более 20 тысяч наблюдателей, и мы продлеваем регистрацию до 24 числа, фактически до дня начала голосования, - рассказал журналистам глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.

Замглавы Общественного штаба Ольга Кириллова напомнила, что все меры безопасности на избирательных участках согласованы с Роспотребнадзором.

- Все, начиная от входа – дезинфекции ручек, дверей в целом. Эта работа будет проводиться каждый день, - пообещала Ольга Кириллова.

Всем, кто 1 июля придет на избирательные участки, будут бесплатно вручатся индивидуальные средства защиты - перчатки и маски. Даже ручки для голосования, которыми будут писать избиратели, предоставят одноразовые. На участках появится разметка, обозначающая социальную дистанцию в полтора метра. Мебель также расставят с учетом безопасного расстояния. Кроме того, на входе будут измерять температуру. Если она окажется повышенной, человека отправят в специальное помещение, где избиратель сможет проголосовать индивидуально.

Особые меры безопасности предусмотрены и для тех, кто будет голосовать на дому. К таким избирателям приедут специальные бригады в защитных халатах, медицинских масках и перчатках.

- Предполагается, что выезжающая бригада в квартиру не заходит, опять же соблюдение 1,5 метровой дистанции, - отметила Ольга Кириллова. - За требованиями по безопасности будут строго следить и исполнять все требования Роспотребнадзора для того, чтобы количество заболевших по-прежнему в Москве снижалось.

Кроме того, все сотрудники, участвующие в голосовании, сдадут тест на COVID-19. На участках для голосования персонал обязан носить маски и перчатки.

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