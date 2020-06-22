Собянин рассказал о снятии целого ряда ограничений

22 Июнь 2020 2020-06-22T19:15:47+03:00

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Сергей Собянин на персональном сайте мэра Москвы рассказал об очередном этапе снятия ограничений в столице. С 23 июня в городе открываются фитнес-клубы, бассейны и оздоровительные центры, заработают предприятия общепита.

- Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений. Уже в конце прошлой недели была отменена обязательная предварительная запись в центры госуслуг «Мои документы», а количество открытых МФЦ с понедельника увеличено с 88 до 105, - написал мэр столицы. - Начиная с завтрашнего дня, 23 июня 2020 года, после трех месяцев перерыва заработают рестораны и кафе.

Помимо этого, москвичи опять смогут кататься на речных трамвайчиках по Москве-реке. Вновь откроются библиотеки. К прежнему режиму работы возвращаются детские сады.

- И, пожалуй, одно из самых долгожданных открытий. Будут сняты ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры. А значит - детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта - заниматься на уличных тренажерах, а бабушки - отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы, - отметил Сергей Собянин.

Для тех, кто планирует летний отпуск, вновь будут доступны услуги турагентств. А вот на экскурсионные программы по Москве ограничения сохранятся. Также продлевается запрет на массовые мероприятия, по-прежнему остаются закрытыми кинотеатры, пока что не будут проводиться городские фестивали.

Мэр Москвы отметил, что город уже вернулся к своей привычной жизни. Но необходимость соблюдать масочный режим остается: в торговых центрах, магазинах, в общественном транспорте, на улице следует носить перчатки и маски.

- Поверьте, мне тоже хочется как можно скорее снять все оставшиеся ограничения. Но нельзя допустить, чтобы один опрометчивый шаг перечеркнул результаты нескольких месяцев тяжелой борьбы с пандемией, - подчеркнул Сергей Собянин. - Мы по-прежнему будем действовать поэтапно, исходя из анализа реальной ситуации и прогноза развития пандемии.

Эпидемиологическая обстановка в Москве улучшается, и снятие карантинных ограничений, введенных в марте и апреле, проходило поэтапно. Так, с 12 мая в городе заработали все промышленные и строительные предприятия. С 1 июня — открылись городские парки и скверы, заработали торговые центры, магазины непродовольственных товаров и предприятия сферы бытовых услуг. С 9 июня в столице отменен режим самоизоляции и пропускная система. А с 16 июня в Москве заработали летние веранды кафе и ресторанов, музеи, выставки и зоопарки. В городе снова доступны парикмахерские и салоны красоты, открылись стоматологические клиники. Сняты ограничения и на посещение городских кладбищ. Театрам, концертным организациям и циркам разрешено приступить к репетициям. Спортивные мероприятия снова можно проводить вместе со зрителями, при условии, что число присутствующих на трибунах не превышает 10 процентов.