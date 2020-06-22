22 Июнь 2020 2020-06-22T21:15:59+03:00

Наблюдателями на голосовании по поправкам в Конституцию станут более 20 тыс. человек Фото: Олег ЗОЛОТО

В этом году этот корпус наблюдателей будет самым многочисленным

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Для участия в процессе наблюдения за голосованием по вопросу внесения поправок в Конституцию России в Москве записались уже более 20 тысяч человек. Об этом сообщил куратор в рамках Общественного штаба по контролю и наблюдению за всероссийским голосованием в столице Вадим Ковалев и отметил, что это будет самый большой за последние годы корпус наблюдателей.

«У нас появился корпус по наблюдению, и в этом году этот корпус будет самым многочисленным. Сегодня у нас более 20 тыс. 300 человек, кто записался и по формальным критериям соответствует требованиям наблюдателей», - рассказал он

По его данным, более 4 тысяч человек уже были наблюдателями на предыдущих выборах. Кроме того, он описал гендерный состав корпуса наблюдателей. Так среди волонтеров, которые планируют наблюдать за ходом голосования по поправкам, более половины – женщины (65%).

Ковалев также сообщил, что на два дня продлевается «окно возможностей» для желающих попасть в корпус наблюдателей.

Напомним, Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Итоги будут подводить 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU