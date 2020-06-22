2020-06-22T21:15:59+03:00
Общество

Наблюдателями на голосовании по поправкам в Конституцию станут более 20 тыс. человек

В этом году этот корпус наблюдателей будет самым многочисленным
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Наблюдателями на голосовании по поправкам в Конституцию станут более 20 тыс. человекНаблюдателями на голосовании по поправкам в Конституцию станут более 20 тыс. человекФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Для участия в процессе наблюдения за голосованием по вопросу внесения поправок в Конституцию России в Москве записались уже более 20 тысяч человек. Об этом сообщил куратор в рамках Общественного штаба по контролю и наблюдению за всероссийским голосованием в столице Вадим Ковалев и отметил, что это будет самый большой за последние годы корпус наблюдателей.

«У нас появился корпус по наблюдению, и в этом году этот корпус будет самым многочисленным. Сегодня у нас более 20 тыс. 300 человек, кто записался и по формальным критериям соответствует требованиям наблюдателей», - рассказал он

По его данным, более 4 тысяч человек уже были наблюдателями на предыдущих выборах. Кроме того, он описал гендерный состав корпуса наблюдателей. Так среди волонтеров, которые планируют наблюдать за ходом голосования по поправкам, более половины – женщины (65%).

Ковалев также сообщил, что на два дня продлевается «окно возможностей» для желающих попасть в корпус наблюдателей.

Напомним, Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Итоги будут подводить 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Наблюдателями на голосовании по поправкам в Конституцию станут более 20 тыс. человек
Собянин рассказал о снятии целого ряда ограничений
В Москве электронное голосование предпочли 15% имеющих право голоса
Бесплатные электробусы для посетителей ВДНХ запустят с 24 июня
Анастасия Ракова рассказала, перейдет ли первая волна коронавируса во вторую
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
Участок набережной Тараса Шевченко сделают пешеходным по выходным и праздникам
Москвичка зарезала двух мужчин неподалеку от станции метро «Царицыно»
К программе «Миллион призов» присоединились почти 80 компаний
Четырехлетний мальчик утонул, пока его бабушка ходила за пивом
Синоптики рассказали о новой волне тепла
В Подмосковье пункты проведения ЕГЭ проверят на готовность
В Москве пауэрлифтера подозревают в контрабанде стероидов
Москвич умер после укола от столбняка
Ксения Шойгу: «Всероссийский полумарафон «ЗаБег» установит рекорд Гиннесса»
На ВДНХ открылись новые прогулочные маршруты
Москвичка вступилась за ребенка, а в ответ ее пса убили об асфальт
Около 2 тысяч салонов красоты и парикмахерских вернулись к работе в Подмосковье
Все поезда фиолетовой ветки московского метро заменили составами «Москва»
В Гидрометцентре рассказали, ждать ли в Москве бесснежную зиму
Введенные президентом правила для работающих мигрантов продлятся до осени
В Люберцах задержали мошенников, похитивших имущество на 7 млн рублей
Момент столкновения Ferrari со столбом у Москва-Сити попал на видео
«Московские сезоны» подготовили онлайн-программу
Сергей Кузнецов: В Москве будет расти спрос на город с приоритетом пешеходного движения
"Увеличили площадь летней веранды, чтобы принять 400 человек": гастроквартал "Депо" готов к открытию
С 1 июля в Подмосковье откроется более 100 пляжей