В Совфеде одобрили новый этап снятия ограничений в Москве

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:30:11+03:00

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Отмена очередного этапа ограничений в Москве, которые ранее были введены на фоне пандемии коронавируса, это однозначно позитивное решение. Такое мнение выразил первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

«Постепенно ритм жизни в Москве восстанавливается. И такие жесткие меры регулирования позволили добиться результатов. Теперь мы постепенно снимаем ограничения и возвращаем ситуацию к нормальной жизни. И при этом не снижаем степень внимательности», - цитирует сенатора RT.

Рязанский добавил, что ситуация с распространением инфекции, безусловно, улучшилась, но пока окончательно не решена. А значит жителям города «надо сохранять некую осторожность и на будущее», отмечает сенатор.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 23 июня в столице вернутся к работе кафе, рестораны, фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные центры. По Москве-реке вновь поплывут речные трамвайчики. Также для горожан открываются уличные тренажеры, а для детей – детские площадки, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU