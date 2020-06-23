Четыре станции Сокольнический линии будут закрыты с 4 по 6 июня

23 Июнь 2020 2020-06-23T12:55:48+03:00

В Москве на три дня закроют несколько станций красной ветки метро Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Движение поездов на четырех станция Сокольнический линии московского метро временно приостановят. С 4 по 6 июля для пассажиров будут закрыты станции «Прокшино», «Филатов луг», «Ольховая» и «Коммунарка». Ограничение будет связано с проведением на линии ремонтных работ.

Отмечается, что все эти станции вернутся к привычному режиму работы утром 7 июля.

В период закрытия участка красной ветки специалисты будут работать над вводом тупика за станцией «Саларьево» и его интеграцией с действующей инфраструктурой метро.

«В период закрытия станций на новом участке пути будут проведены работы по наладке оборудования автоматики и телемеханики движения поездов», - цитирует сообщение пресс-службы столичной подземки РИАМО.

Добавим, что на период закрытия станций для пассажиров пустят компенсационный маршрут наземного транспорта. Также около станций будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогут сориентироваться и составить оптимальный маршрут, пишет Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU