К программе «Миллион призов» присоединилось 13 столичных НКО

23 Июнь 2020 2020-06-23T13:22:25+03:00

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К программе «Миллион призов» присоединились 13 некоммерческих организаций Москвы. Баллы, полученные москвичами - участниками акции в результате розыгрыша, можно будет передать на благотворительность. В списке НКО, которым можно будет помочь - фонды «Спешите делать добро!» и «Женщины за жизнь», фонд поддержи людей с нарушениями зрения и слуха «Со-единение», а также фонд помощи бездомным животным «Котодетки». Как сообщается на сайте мэра Москвы, список благотворительных организаций будет пополняться.

В программе «Миллион призов» разыгрываются 2 миллиона призов с номиналом от 1 до 4 тысяч баллов (1 балл равняется 1 рублю). Чтобы как можно больше москвичей имели возможность получить призовые сертификаты, программу приурочили к всероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. Призы будут разыграны с 25 июня по 1 июля включительно. В розыгрыше могут принять участие избиратели, выбравшие как дистанционное электронное голосование, так и традиционный способ голосования на избирательных участках.

Акция «Миллион призов» - совместная программа, которую проводят Правительство города Москвы, Московская торгово-промышленная палата и столичные торговые предприятия. Ее спонсорами стали почти 80 компаний Москвы. Акцию запустят в ближайшие дни в проекте «Активный гражданин». Жителей столицы ждут призы, подарки, сертификаты и другие приятные бонусы. Например, потратить баллы можно будет в магазинах, ресторанах, кафе, аптеках, продуктовых супермаркетах.

Участникам голосования 1 июля на избирательных участках вручат сертификаты с указанием уникального кода. Необходимо будет зарегистрировать его, отправив смс-сообщение на номер 7377. Участники онлайн-голосования 24 июня автоматически получат сообщение, содержащее сертификат.

Победителей розыгрыша определят методом случайной выборки. Каждый день ровно в 22 часа компьютер будет выбирать номера счастливчиков, которые получат смс-сообщение с призом - уникальным кодом. Его необходимо ввести в специальное поле на странице акции «Миллион призов». Победителям начислят баллы, которые они смогут обменять на поощрения. Срок действия баллов - до 31 декабря 2020 года.