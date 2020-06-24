С 25 июня москвичей будут принимать 114 центров «Мои документы»

24 Июнь 2020 2020-06-24T13:06:52+03:00

Изменить размер текста: A A

С 24 июня в столице открываются три дополнительных центра госуслуг. А с 25 июня – еще шесть. Таким образом, уже на текущей неделе москвичей будут обслуживать 114 центров «Мои документы». Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«После отмены предварительной записи в некоторых центрах возникают очереди, так как высок спрос на услуги центров. Понимаем, что люди долгое время не имели возможности заняться бытовыми вопросами. <…> Поэтому мы открываем дополнительные офисы, стараемся делать это насколько возможно оперативно», — цитирует вице-мэра РИАМО.

По словам анастасии Раковой, будут в городе будет открываться больше окон приема, а обслуживание будет производиться максимально оперативной. Власти делают все, чтобы пребывание горожан на территории центров было безопасным.

Меры предосторожности в центрах «Мои документы» продолжают сохранятся. Всем посетителям измеряют температуру, также сохраняется масочный режим, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU