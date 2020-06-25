2020-06-25T11:43:49+03:00
Москва

В «Зарьяде» открылись три павильона для посетителей

К работе вернулись флорариум, ледяная пещера и подземный музей
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В парке "Зарядье" открываются три павильонаВ парке "Зарядье" открываются три павильонаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С четверга, 25 июня, к работе вернулись несколько павильонов «Зарядья». Парк был временно закрыт для посетителей из-за распространения коронавируса. Однако сейчас он уже начинает постепенно возвращаться в прежний режим работы. Так, гости могут побывать в ледяной пещере или подземном музее, посетить во флорариуме.

Для обеспечения безопасности всех посетителей попросят соблюдать ряд простых правил и пользоваться специальными маршрутами. Также в парке планируется разделять потоки людей, чтобы избежать столпотворений в одном месте.

«Регулярная обработка помещений, бесконтактная покупка и проверка билетов, разметка, которая напомнит о нужной дистанции, – мы постарались сделать посещение павильонов комфортным с соблюдением необходимых мер защиты», - цитирует директора парка «Зарядье» Ивана Демидова Москва 24.

Директор добавил, что посещение открывшихся павильонов будет производиться по сеансам. Одновременно в помещениях смогут находиться не более 10-17 человек.

При посещении москвичам будут измерять температуру. Также всех попросят надеть средства индивидуальной защиты, передает РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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