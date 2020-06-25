2020-06-25T13:00:08+03:00
Происшествия

Москвичка лишилась 2,5 млн рублей на программе суррогатного материнства

Женщина вложила деньги в фирму, занимающуюся данным направлением, но все потеряла
Елена АКИМОВА
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Москвичка лишилась 2,5 млн рублей на суррогатном материнствеМосквичка лишилась 2,5 млн рублей на суррогатном материнствеФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Московская полиция разбирается с заявлением местной жительницы, которая лишилась 2,5 миллиона рублей. Женщина вложилась в программу суррогатного материнства, но потеряла все средства.

Как стало известно Пятому каналу, женщину убедили участвовать в проекте еще в 2017 году. Она поверила мошенникам и передала все свои сбережения.

По договоренностям, она должна была профинансировать программу вспомогательной репродуктивной технологии, за это в будущем получить хорошие дивиденды. Но фирма своих обязательств не выполнила, а деньги «сгорели».

Поняв, что лишилась всего, пострадавшая отправилась в полицию, но возбуждать уголовное дело там отказались. Только спустя почти три года столичная прокуратура отменила решение и теперь полицейские ищут мошенников.

Ранее в Москве в одном из квартир были обнаружены маленькие дети. О странной квартире, в которой с двумя нянями китаянками живут пять младенцев, полиции сообщили врачи детской поликлиники. Медики пришли навестить новорожденного и ахнули: бардак, куча детей и ни одного родителя. Естественно, позвонили в полицию.

Сейчас малыши находятся в больнице, возбуждено уголовное дело за торговлю людьми.

Следственный комитет опубликовал видео из квартиры где были найдены пять младенцев-китайцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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