Популярный писатель Вадим Панов проголосовал по поправкам в Конституцию

25 Июнь 2020 2020-06-25T18:11:00+03:00

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Популярный российский писатель Вадим Панов рассказал о своем опыте дистанционного голосования. Автор фантастических романов 25 июня проголосовал по поправкам Конституцию, воспользовавшись возможностью сделать это онлайн. По его словам, это был интересный опыт — сродни миру будущего, который он описывает в своих произведениях.

- Поскольку в большинстве своих книг я рассказываю, чего еще не было, я рассказываю о будущем, то неожиданно я понял, что будущее меня догнало. Сейчас я оказался в одном из своих фантастических романов, действие которого, как мне казалось, должно было происходить лет через 10, то есть совершенно другой мир по сравнению с тем, в котором я рос когда-то, - рассказал Вадим Панов в интервью телеканалу «Москва 24». - Это мир, в котором цифровые технологии и новые коммуникации не просто часть мира, а они уже и есть мир. Мы заказываем еду, смотрим фильм, читаем и общаемся через сеть, выражаем свое мнение в социальных сетях, и вдруг неожиданно мы можем голосовать через сеть. Мне было интересно, потому что это действительно новое - сделать свой выбор через сеть, сидя дома.

Вадим Панов уверен, что формат электронного голосования особенно востребован сейчас, во время пандемии, когда многие избиратели опасаются появляться на избирательных участках лично, чтобы не стать жертвами коронавирусной инфекции.

- Нужно как можно реже выходить из дома, и возможность проголосовать из дома интересна и важна в первую очередь для сохранения здоровья, - отметил писатель. - Мы довели цифровые технологии до того момента, когда мы можем безбоязненно проводить полноценное голосование через телекоммуникационные системы.

Вадим Панов - автор цикла книг «Тайный город», «Анклавы», «La Mystique De Moscou» и «Герметикон». Первая книга писателя цикла «Войны начинают неудачники» вышла в свет в 2001 году. С тех пор его произведения издаются миллионными тиражами, он не раз завоевывал различные литературные премии. В 2013 году телекомпания "Рен-ТВ" начала съёмку сериала по мотивам серии книг «Тайный город». Всего было снято 3 сезона по 8 серий, главные роли в телесаге сыграли актеры Павел Прилучный и Игорь Жижикин.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. В Москве у избирателей есть возможность выбора: проголосовать удаленно через интернет или явиться на избирательные участки. Результаты голосования будут подведены 1 июля.

Сегодня, 25 июня в 8 утра в столице открылись избирательные участки. Основной день голосования, назначенный указом президента РФ Владимира Путина - 1 июля. Но проголосовать можно и в любой другой день с 25 июня по 30 июня. Избирательные участки во всех регионах России будут работать ежедневно с 8 до 20 часов. Подсчет голосов россиян начнется 1 июля после 20:00.