Летние детские лагеря откроются в Подмосковье 15 июля

26 Июнь 2020 2020-06-26T13:15:29+03:00

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Московская область готовится к открытию детских летних лагерей. Ожидается, что места отдыха начнут принимать ребят с 15 июля. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«У нас большая сеть летних лагерей, мы открываем их с 15 числа. Все они очень популярны. Все они, как правило, проходят в три-четыре смены. Но сейчас больше трех мы не сможем сделать», — цитирует губернатора телеканал «360».

Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская добавила, что на сегодняшний день санитарно-эпидемиологическое заключение, позволяющее приступить к работе, получили уже 56 детских лагерей. Еще более 50 готовятся это заключение получить. Благодаря особым требованиям к оздоровительным местам детского отдыха министерство минимизирует риск распространения коронавирусной инфекции среди отдыхающих, передает РИАМО.

Отмечается, что также в рамках мер безопасности в этом году лагеря смогут принимать вдвое меньше ребят за смену, чем раньше. По требованиям санитарного врача, группы должны быть значительно меньше.

Добавим, что работа дневных лагерей в Подмосковье приостановлена до конца июля, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU