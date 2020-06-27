Число победителей программы «Миллион призов» превысило 640 тысяч человек

27 Июнь 2020 2020-06-27T12:25:20+03:00

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В Москве прошел новый розыгрыш программы «Миллион призов»: число ее победителей увеличилось на 254 тысячи человек. Всего же за два дня призы выиграли более 644,5 тысячи москвичей, сообщается на сайте мэра Москвы. В розыгрыше участвует 2 миллиона призов номиналом от 1 до 4 тысяч баллов (1 балл равняется 1 рублю).

Программа «Миллион призов» проводится по инициативе предпринимательского сообщества столицы: ее организаторами выступили Московская торгово-промышленная палата и Правительство Москвы. К программе присоединились более 80 предприятий столицы. Баллы, полученные в качестве приза, можно обменять на бонусы и скидки в магазинах, супермаркетах, ресторанах, кафе, потратить на поход на выставку или в музей или выбрать какое-нибудь поощрение из каталога призов. Баллами также можно пополнить баланс на карте «Тройка» для поездок в общественном транспорте.

Кроме того, есть возможность передать баллы на благотворительность – к программе присоединились благотворительные фонды.

Стать участником программы просто: нужно зарегистрировать сертификат, который москвичам выдают на избирательных участках в дни общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Попробовать свою удачу в «Миллионе призов» могут и те горожане, кто пришел на избирательные участки лично, и те, кто выбрал возможность проголосовать дистанционно через Интернет.

Сертификат, полученный на избирательном участке, содержит уникальный код. Для регистрации в программе его необходимо отправить в смс-сообщении на номер 7377. Тем, кто предпочел процедуру электронного голосования, уникальный код приходит автоматически на номер телефона, который значится в личном кабинете.

Ежедневно, до 2 июля, будут определяться победители розыгрышей – их выберут методом случайной выборки с помощью компьютера. Результаты розыгрышей будут публиковаться ежедневно в 8.30 на сайте программы «Миллион призов» и на портале mos.ru. Кроме того, счастливчикам придут смс-сообщения с уникальным кодом – его нужно ввести в специальное поле на сайте программы и получить призовые баллы. А затем выбрать подарок или поощрение из каталога призов. Потратить баллы на призы можно с 26 июня до 31 декабря 2020 года.