2020-06-27T16:06:18+03:00
Общество

Глава Ресурсного центра по донорству отметил высокий уровень организации голосования по поправкам в Конституцию

Станислав Давыдов рассказал, как голосовали люди на станции переливания крови
Ася КУЗНЕЦОВА
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Почётный донор России Станислав Давыдов рассказал, как голосовали люди на станции переливания кровиПочётный донор России Станислав Давыдов рассказал, как голосовали люди на станции переливания кровиФото: Личная страница Вконтакте
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При организации голосования на станции переливания крови всех медиков обеспечили средствами индивидуальной защиты, само голосование проходило в атмосфере праздника, рассказал директор Ресурсного центра по донорству Станислав Давыдов.

- Приехала выездная комиссия, с урной, все опечатано, все проверено, все было сделано должным образом. По нашему мнению, голосование прошло на высочайшем уровне, - поделился Почётный донор России.

Давыдов также отметил, что на голосовании было установлено видеонаблюдение, присутствовавшие наблюдатели и комиссия следили, чтобы не было нарушений на участке.

- Я сам муниципальный депутат. Когда я видел, что за меня пытаются решать какие-то вопросы, что работа строится не так, как нужно, я просто пошёл на выборы и выиграл их, - рассказал Давыдов, отметив дисциплинированность медицинских сотрудников, которые подошли серьёзно не только к организации голосования, но и к своему выбору. Перед тем, как проголосовать, каждый из них внимательно ознакомился с предлагаемыми поправками.

Глава Ресурсного центра по донорству добавил, что часто к таким мероприятиям относятся "для галочки".

- Мы сделали праздник для сотрудников. Для того, чтобы они почувствовали, что их голос действительно нужен, что фактически они своими руками пишут Конституцию, по которой будут жить их дети и их внуки, - заключил Станислав Давыдов.

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