Наблюдатели сообщают об отсутствии нарушений в ходе голосования в Москве

27 Июнь 2020 2020-06-27T15:20:39+03:00

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Независимые наблюдатели отметили высокий уровень организации голосования по изменению Конституции РФ на участках в Москве.

По словам независимого наблюдателя Владислава Коропеца, с самого начала голосования, 25 июня, не было выявлено ни одного нарушения на столичном участке №69. Он сообщил об ответственном отношении к работе сотрудников данного участка, а также соблюдении всех санитарных требований.

«На входе организован температурный контроль, всех участников голосования обеспечивают масками, перчатками и санитайзерами», - сказал Коропец Агентству городских новостей «Москва».

Наблюдатель от Общественной палаты Москвы Дарья Сапачева рассказала о ситуации на другом столичном участке №1450. Она также сообщила, что голосование проходит спокойно с соблюдением всех необходимых норм. Она уточнила, что необходимые средства защиты имеются в общем доступе, и каждый голосующий может ими воспользоваться. На входе проверяют температуру, все присутствующие должны соблюдать социальную дистанцию, а в течение дня проводится обработка помещений.

Напомним, Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Жители столицы могут проголосовать на удобном для них участке, а также принять комиссию у себя дома или отдать свой голос онлайн.