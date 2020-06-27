Международные эксперты дали высокую оценку организации голосования в Москве

27 Июнь 2020 2020-06-27T17:35:06+03:00

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Ход голосования по поправкам в Конституцию РФ в Москве оценили Международные эксперты из Франции, которые в субботу, 27 июня, посетили столичный участок №213.

В ходе своего визита специалисты посмотрели, как проходит процесс голосования и пообщались с наблюдателями от Общественной палаты столицы. Председатель попечительского совета благотворительного фонда «Жива», международный эксперт из Франции Жанин Арнольди Зих сообщила, что как наблюдатель не может дать оценку тому, как проходит голосование, но она вместе с коллегами сделали выводы об организации процесса.

Первым делом эксперт отметила соблюдение всех правил безопасности в условиях пандемии, среди которых наличие масок, перчаток, дезинфицирующих средств, а также соблюдение социальной дистанции.

«Видно, что наблюдатели хотят проявить свою гражданскую позицию. Здесь есть люди разного возраста: от студентов до пенсионеров. Их всех объединяет то, что они не хотят оставаться в стороне от этого события. Важно, что на одном участке сформирована отдельная группа наблюдателей», – приводит ее слова издание «Аргументы и Факты».

Напомним, Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Международные эксперты будут следить за голосованием до его завершения. Эксперт из Франции завила, что по завершении голосования эксперты подготовят отчёт, в котором отразят свое мнение о его процессе.

ИСТОЧНИК KP.RU