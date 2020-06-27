2020-06-27T22:33:33+03:00
Общество

Вера Москвина: «Электронное голосование заняло у меня всего 8 минут, это простой и удобный сервис»

Председатель Комиссии Общественной палаты Москвы по реализации программы «Мой район» рассказала о своем опыте дистанционного голосования
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Москвичи могут проголосовать за поправки в Конституцию дистанционно через Интернет либо на избирательных участках.Москвичи могут проголосовать за поправки в Конституцию дистанционно через Интернет либо на избирательных участках.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Формат электронного голосования – это простой и удобный сервис, который помогает избирателям экономить время, считает председатель Комиссии Общественной палаты Москвы по реализации программы «Мой район» Вера Москвина. Выбрав дистанционный способ голосования по внесению поправок в Конституцию, она рассказала о том, как проходила эта процедура.

- Я проголосовала в электронном формате, для этого мне пришлось сделать несколько элементарных шагов. Это у меня отняло порядка 8 минут, с учетом того, что я еще и изучала эту систему, которая, при ближайшем рассмотрении, оказалась настолько простой, буквально школьного формата, - рассказала Вера Москвина. - Всем на будущее советую зарегистрироваться в этой системе (на портале mos.ru - Ред), потому что сервис удобный – это уже инструмент, без которого не обойтись. Хочешь - не хочешь, нужно каждому освоить.

Напомним, голосование по внесению изменений в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. У жителей Москвы есть возможность выбрать дистанционный формат и проголосовать с любого электронного устройства, имеющего выход в Интернет, либо прийти на избирательный участок лично. Основной день голосования, назначенный указом президента РФ Владимира Путина - 1 июля. Но проголосовать можно и в любой другой день с 25 июня по 30 июня. Избирательные участки во всех регионах России работают ежедневно с 8:00 до 20:00. Подсчет общих итогов по всем семи дням голосования начнется 1 июля после 20 часов.

Еще больше материалов по теме: «Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вера Москвина: «Электронное голосование заняло у меня всего 8 минут, это простой и удобный сервис»
Эксперты из 15 стран оценили опыт Москвы по наблюдению за голосованием
Международные эксперты дали высокую оценку организации голосования в Москве
Наблюдатели сообщают об отсутствии нарушений в ходе голосования в Москве
Глава Ресурсного центра по донорству отметил высокий уровень организации голосования по поправкам в Конституцию
Надежность дистанционного голосования в Москве оценили 25 тысяч экспертов
Число победителей программы «Миллион призов» превысило 640 тысяч человек
Летние детские лагеря откроются в Подмосковье 15 июля
«Миллион призов»: более 390 тысяч человек стали первыми победителями
Популярный писатель Вадим Панов проголосовал по поправкам в Конституцию
Москвичка лишилась 2,5 млн рублей на программе суррогатного материнства
В «Зарьяде» открылись три павильона для посетителей
С 25 июня москвичей будут принимать 114 центров «Мои документы»
Предприниматели призвали москвичей участвовать в программе «Миллион призов»
Голосующим в Москве на участках обеспечат полную санитарную безопасность
К программе «Миллион призов» присоединилось 13 столичных НКО
Четыре станции Сокольнический линии будут закрыты с 4 по 6 июня
Исследование ВCG: Москва показала эффективность мер по борьбе с COVID-19
В Совфеде одобрили новый этап снятия ограничений в Москве
Наблюдателями на голосовании по поправкам в Конституцию станут более 20 тыс. человек
Собянин рассказал о снятии целого ряда ограничений
В Москве электронное голосование предпочли 15% имеющих право голоса
Бесплатные электробусы для посетителей ВДНХ запустят с 24 июня
Анастасия Ракова рассказала, перейдет ли первая волна коронавируса во вторую
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
Участок набережной Тараса Шевченко сделают пешеходным по выходным и праздникам