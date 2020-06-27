Вера Москвина: «Электронное голосование заняло у меня всего 8 минут, это простой и удобный сервис»

27 Июнь 2020 2020-06-27T22:33:33+03:00

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Формат электронного голосования – это простой и удобный сервис, который помогает избирателям экономить время, считает председатель Комиссии Общественной палаты Москвы по реализации программы «Мой район» Вера Москвина. Выбрав дистанционный способ голосования по внесению поправок в Конституцию, она рассказала о том, как проходила эта процедура.

- Я проголосовала в электронном формате, для этого мне пришлось сделать несколько элементарных шагов. Это у меня отняло порядка 8 минут, с учетом того, что я еще и изучала эту систему, которая, при ближайшем рассмотрении, оказалась настолько простой, буквально школьного формата, - рассказала Вера Москвина. - Всем на будущее советую зарегистрироваться в этой системе (на портале mos.ru - Ред), потому что сервис удобный – это уже инструмент, без которого не обойтись. Хочешь - не хочешь, нужно каждому освоить.

Напомним, голосование по внесению изменений в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. У жителей Москвы есть возможность выбрать дистанционный формат и проголосовать с любого электронного устройства, имеющего выход в Интернет, либо прийти на избирательный участок лично. Основной день голосования, назначенный указом президента РФ Владимира Путина - 1 июля. Но проголосовать можно и в любой другой день с 25 июня по 30 июня. Избирательные участки во всех регионах России работают ежедневно с 8:00 до 20:00. Подсчет общих итогов по всем семи дням голосования начнется 1 июля после 20 часов.