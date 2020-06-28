2020-06-28T09:29:36+03:00
Политика

В Москве сорвана попытка атаки на систему электронного голосования

Сбоя в системе не произошло, все голоса онлайн-избирателей будут учтены
Ксения АНУФРИЕВА
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В Москве сорвана попытка атаки на систему электронного голосованияВ Москве сорвана попытка атаки на систему электронного голосованияФото: Олег УКЛАДОВ
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В субботу вечером в Москве была зафиксирована попытка атаки на систему электронного голосования по поправкам в Конституцию России через сервис наблюдателя. Глава управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко сообщил журналистам, что попытка атаки была сорвана, в результате нее не произошло сбоя в системе, и все голоса онлайн-избирателей будут учтены.

- В 21:12 по московскому времени была совершена попытка атаки на блокчейн через сервис наблюдателя. Сейчас введен режим повышенной безопасности. Перерыва в процессе голосования из-за атаки не были, все голоса находятся в службе гарантированной доставки и будут занесены в блокчейн. Доступ к ноде наблюдателя будет восстановлен будет восстановлен в полном объеме после необходимой проверки со стороны специалистов по информационной безопасности, - сообщил Артем Костырко.

Напомним, что электронное голосование по поправкам в Конституцию началось в четверг в 10:00 по столичном времени, в нем принимают участие жители Москвы и Нижегородской области. По состоянию на вечер 27 июня явка на голосование составила 75 процентов, было принято более 879 тысяч бюллетеней. Онлайн-голосование закончится 30 июня в 20:00.

В общей сложности для участия в голосовании в дистанционном режиме было подано около миллиона заявлений от жителей российской столицы и почти 140 тысяч заявлений от жителей Нижегородской области. Итоги голосования будут подводить 1 июля.

Москвичи могут выбрать наиболее удобный для них способ голосования: на избирательном участке или онлайн - с любого устройства с доступом в интернет. Принять участие в электронном голосовании можно на портале 2020og.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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