В столице прошел новый розыгрыш программы «Миллион призов»

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:20:53+03:00

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Новый розыгрыш программы «Миллион призов» увеличил число победителей еще на 187 тысяч человек. Всего за четыре розыгрыша обладателями выигрышных кодов стали более 978 тысяч москвичей, сообщили 29 июня организаторы программы на ее официальном сайте.

За четыре дня определились и компании-лидеры, в которых участники предпочитают тратить свой выигрыш. Самыми востребованными призами из каталога вознаграждений стали товары сети магазинов «Дикси» и «Детский мир», а также в сети аптек «Столички». Также жители Москвы охотно меняют выигранные баллы на пополнение транспортной карты «Тройка». В этих компаниях потратили выигрыш более половины обладателей призовых кодов.

Напомним, к программе «Миллион призов» присоединились около 80 предприятий Москвы. Это предприятия торговли, общественного питания, аптечные сети, среди которых «Самсон фарма», «Детский мир», «Леонардо», «Кофе Хауз», «Авоська» и «Азбука вкуса». Кроме товаров в торговых сетях спонсоры дарят жителям столицы скидки и бонусы на посещение кафе, ресторанов, музеев, выставок. Победители также могут обменять баллы на поощрения проекта «Активный гражданин». Всего за время проведения акции будут разыграны два миллиона призов номиналом от 1 до 4 тысяч баллов (1 балл равен 1 рублю). К программе присоединились и некоммерческие организации: с 29 июня выигранные баллы можно будет перечислить на благотворительность. В программе участвуют фонды «Подари жизнь», «Дари еду», «Ника», «Гольфстрим», фонд по борьбе с инсультом «ОРБИ» и многие другие.

Программа «Миллион призов» проводится совместно правительством Москвы, Московской торгово-промышленной палатой и столичными предприятиями. Победители акции определяются каждый день путем случайной выборки. Результаты розыгрышей можно посмотреть ежедневно с 8.30 на сайте программы, а также на городском портале mos.ru. Кроме того, призеры получат смс-сообщение об итогах розыгрыша. В сообщении будет указан уникальный код, который необходимо зарегистрировать на сайте программы и получить баллы. Их можно потратить на любое поощрение из каталога призов с 26 июня по 31 декабря 2020 года.

Стать участником программы могут все желающие: сертификаты «Миллиона призов» жителям Москвы выдаются во время общероссийского голосования по поправкам в Конституцию с 25 июня по 1 июля. Их вручают избирателям на избирательных участках (либо голосующим на дому), а также присылают тем, кто выбрал дистанционный способ электронного голосования.