2020-06-29T11:20:08+03:00
Москва

Эксперт объяснил повышенную активность комаров самоизоляцией из-за коронавируса

Насекомые изголодались, пока москвичи сидели дома
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Эксперт объяснил, почему комары так активны этим летомЭксперт объяснил, почему комары так активны этим летомФото: Shutterstock
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Повышенная активность и агрессия комаров текущим летом связана с режимом самоизоляции. Такое мнение выразил энтомолог Анатолий Захаров. Эксперт пояснил, что весной насекомые привыкли к тишине и покою, а сейчас люди начали выходить на улицу, бывать в парках, что не могло не растревожить, к примеру, комаров.

«Была самоизоляция, люди не выходили на улицу, а сейчас массово вышли, начали тревожить насекомых. И они стали более активны. Естественно, что если посещаемость парков увеличилась, то, соответственно, увеличилось число комаров и активизировалось их поведение», – цитирует Захарова Москва 24.

Захаров пояснил, что комарам не так важны погодные условия, они отлично себя чувствуют и в жару, и под палящим солнцем. А вот внешний раздражитель, в качестве которого выступили люди, влияет на их поведение куда сильнее.

Эксперт напомнил, что сезон активности комаров традиционно начинается в середине мая. Однако в это время у насекомых не было достаточно питания, и сейчас комары вынуждены восполнять свою потребность в пище. Именно из-за этого они ведут себя так «агрессивно», передает РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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