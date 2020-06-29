Пятый день голосования по Конституции в Москве проходит без нарушений и сбоев

29 Июнь 2020 2020-06-29T13:49:28+03:00

Голосование по внесению поправок в Конституцию в Москве проходит без нарушений. Фото: Олег ЗОЛОТО

За выходные в столице проголосовали около 200 тысяч человек

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Более 200 тысяч москвичей проголосовали в столице дистанционно за минувшие выходные, 27 и 28 июня. Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ проходит в столице без нарушений, сообщил представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием Александр Асафов.

- В Общественном штабе по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве и электронном штабе контролировали ход онлайн-голосования на протяжении всех выходных. За два дня в электронном голосовании приняли участие около 200 тыс. человек, - рассказал Александр Асафов.

В выходные избирательные участки работали в усиленном режиме: за тем, чтобы голосование проходило без сбоев, следили члены избиркомов, наблюдатели, волонтеры, представители различных организаций. За два дня сотрудники колл-центра электронного штаба ответили на 7 тысяч звонков и проконсультировали избирателей по разным вопросам, большинство из которых носили технический характер.

- Около 100 звонков от наблюдателей поступило в субботу и воскресенье в call-центр Общественного штаба. Все без исключения заявки были проверены. И днем, и ночью за происходящим на участках следили и продолжают следить операторы видеоцентра, — рассказал Александр Асафов.

Голосование в Москве контролируют более 21 600 наблюдателей. Для них заранее составили график с учетом того, чтобы каждый избирательный участок равномерно находился под наблюдением. В штабе создана группа разбора нарушений: несколько раз в день ее участники обсуждают оперативную ситуацию и при необходимости направляют на участки мобильные группы.

В понедельник, 29 июня, начался пятый день голосования. Он также проходит без нарушений и сбоев, сообщил Александр Асафов.

- Все 3608 участков открылись вовремя и в полном объеме, электронное голосование проходит в штатном режиме, - рассказал он - По состоянию на 12 часов явка на электронное голосование составила 83,38%. Всего в Москве проголосовали 992 тысяч 738 человек.

Особое внимание уделяется эпидемиологической безопасности, по ночам помещения для голосования дезинфицируются. Все поверхности, ручки, двери, санитарные комнаты обрабатываются антибактериальным раствором. Общественный штаб предупреждает: с понедельника поток избирателей на участки увеличится. Поэтому, отправляясь голосовать, необходимо надевать перчатки и маску. Если у избирателей не окажется необходимых средств индивидуальной защиты, перчатки и маску выдадут на месте. Участки для голосования обеспечены бесплатными антисептиками, на полу нанесена разметка, обеспечивающая социальное дистанцирование. Даже шариковые ручки избирателям выдаются одноразовые. После того, как пометки в бюллетене сделаны, ручки отпраляют на утилизацию.

По мнению наблюдателей и экспертов, голосование по поправкам в Конституцию в Москве проходит в формате максимальной открытости. На избирательных участках обеспечивается присутствие обученных наблюдателей и высокая техническая оснащенность, 24 часа в сутки ведется видеонаблюдение и видеозапись.