Наблюдатели отмечают максимальную открытость голосования в Москве

29 Июнь 2020 2020-06-29T14:49:08+03:00

Голосование по внесению поправок в Конституцию в Москве проходит спокойно, без нарушений. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Независимые наблюдатели отмечают максимальную прозрачность и открытость голосования в Москве. По словам Екатерины Жованник, наблюдателя от Общественной палаты и сторонницы партии «Справедливая Россия», никаких замечаний по процессу с ее стороны нет. Екатерина контролирует ход голосования по внесению поправок в Конституцию РФ на участке №2965 в Покровском-Стрешнево.

- Я думаю, что голосование надежно, максимально прозрачно, все условия выполняются, по крайней мере на моем участке никаких серьезных замечаний на было, - рассказала Екатерина Жованник Агентству городских новостей «Москва».

Сама Екатерина уже проголосовала, сделав это очно на избирательном участке. При этом она считает, что дистанционный электронный формат голосования даже удобнее для избирателей, учитывая ситуацию с пандемией.

- На самом деле электронно проголосовать очень удобно, потому что в условиях такой обстановки, которая сейчас сложилась в связи с коронавирусом, некоторым людям удобно не выходя из дома удаленно проголосовать. Думаю, что многие люди этим воспользовались, - считает Екатерина Жованник.

Еще один наблюдатель Василий Бьянко рассказал о ситуации на участке №227 в Бескудниково. По его словам, голосование там проходит в спокойном режиме, без нарушений.

- Никто никому ничего не подсказывает, никто не подглядывает, не устраивают никаких «каруселей», все спокойно, - отметил Василий Бьянко.

Наблюдатель высоко оценил санитарную безопасность на участках: все необходимые меры предосторожности соблюдаются, помещения дезинфицируются каждую ночь. Все поверхности, дверные ручки, мебель, санитарные комнаты ежедневно обрабатываются обеззараживающим раствором. На всех участках нанесена разметка для соблюдения дистанции, постоянно пополняется запас бесплатных антисептиков - ими при желании можно протереть руки.

- На участке проводится дезинфекция, санитарная обработка раз в некоторое время, на входе измеряют температуру, перчатки и маски выдаются, мы также сидим, - рассказал Василий Бьянко.

Всего в столице работают 21 600 независимых наблюдателей от общественных организаций, НКО и политических партий. Кроме того, порядка 800 наблюдателей — это активные москвичи и добровольцы, сами вызвавшиеся следить за ходом голосования. Перед началом работы все наблюдатели прошли обучение. Их график работы составлен таким образом, чтобы ни один участок ни на минуту не оставался без внимания.

Основным днем голосования, назначенным указом президента Владимира Путина, стало 1 июля. Но проголосовать можно и в любой другой день с 25 июня по 1 июля. Избирательные участки по всей России работают ежедневно с 8 утра до 8 вечера по местному времени. Кроме того, у москвичей есть возможность выбирать между традиционным походом на избирательный участок и дистанционным электронным голосованием. Проголосовать онлайн в Москве можно с 25 по 30 июня. Подсчет голосов по итогам всех семи дней голосования начнется 1 июля после 20 часов.