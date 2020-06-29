В Роспотребнадзоре оценили идею тестирования организаторов ЕГЭ на коронавирс

29 Июнь 2020 2020-06-29T17:25:41+03:00

В ведомстве отметили, что это поможет защитить и школьников, и педагогов

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Роспотребнадзор приветствует обязательное тестирование организаторов ЕГЭ на коронавирус перед непосредственным началом экзамена, несмотря на то, что этого пункта нет в официальных рекомендациях. В ведомстве добавили, что одобряют инициативу Московской области проверять всех учителей, задействованных в проведении экзаменов.

«Рекомендаций об обязательном тестировании перед экзаменами нет, но мы приветствуем такие инициативы. Это забота о детях и об организаторах», - цитирует врио главы Роспотребнадзора Анзора Музаева телеканал «360».

Анзор Музаев вместе с министром образования Московской области Ириной Каклюгиной посетили один из пунктов проведения ЕГЭ в Подмосковье - школу №32 в Мытищах - и проверили его готовность к приему школьников.

«В этой школе предусмотрели все: есть разметка, дезинфицирующие средства, термометрия, подготовленный персонал, который за это отвечает. Организация здесь на высшем уровне», - цитирует Музаева интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, 29 и 30 июня в области запланированы пробные экзамены без участия школьников. 29 июня проверка прошла благополучно.

ИСТОЧНИК KP.RU