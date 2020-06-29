Более миллиона человек в Москве проголосовали по поправкам в Конституцию онлайн

29 Июнь 2020 2020-06-29T18:32:50+03:00

Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием Илья Массух

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В Москве более 1 миллиона человек дистанционно проголосовали по поправкам в Конституцию РФ. Об этом 29 июня сообщил глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием Илья Массух.

- Штаб работает, и работает все выходные. По дистанционному электронному голосовании мы перевалили 1 млн. человек, - рассказал Илья Массух.

Голосование в столице проходит с 25 июня. Хотя основным днем для него, согласно указу президента Владимира Путина, является 1 июля, проголосовать можно в любой другой день с 25 по 30 июня. В Москве избиратели по своему желанию могли выбрать между традиционным походом на избирательный участок и дистанционным электронным голосованием.

По мнению наблюдателей и экспертов, в том числе международных, голосование в Москве проходит в максимально открытом и прозрачном формате. На избирательных участках работают более 2500 наблюдателей из числа представителей НКО, общественных организаций и политических партий. Они следят за соблюдением всех норм, в том числе и за обеспечением санитарной безопасности. Как отмечают эксперты, столица задала высокую планку, обеспечив на участках максимальное техническое оснащение и присутствие наблюдателей, прошедших обучение. Все 3608 избирательных участков оснащены видеокамерами (как минимум 2 на каждом участке), ведущими круглосуточную видеозапись. Данные передаются в Общественный штаб, при необходимости видео можно отматывать назад и просматривать. Записи хранятся в видеоцентре штаба, в котором установлены 24 монитора для наблюдателей.

В основной день голосования 1 июля стать наблюдателем сможет любой желающий. На сайте vybor.mos.ru запустят онлайн-трансляцию с участков. Каждый россиянин сможет понаблюдать за тем, как идет голосование, и проверить чистоту и прозрачность процесса.

Работу столичных избирательных участков контролирует и Роспотребнадзор. Пока что по санитарным требованиям от ведомства не было получено ни одного замечания. Места для голосования оборудованы всем необходимым для соблюдения эпидемиологических норм. При входе посетителям измеряют температуру. Участников голосования снабжают одноразовыми перчатками и масками, при желании можно воспользоваться бесплатными санитайзерами и продезинфицировать руки. На участках продумана маршрутизация, позволяющая избежать скопления людей. На полу нанесена специальная разметка, помогающая соблюсти социальное дистанцирование.

Каждую ночь в помещениях для голосования проводится дезинфекция. Антисептиком обрабатываются все поверхности, входные двери, ручки и санитарные комнаты. Каждому избирателю вручают одноразовую ручку, чтобы сделать пометку в бюллетене. Ее можно забрать с собой, а можно оставить и тогда ее утилизируют вместе с использованными перчатками и масками.