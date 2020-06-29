2020-06-29T18:52:13+03:00
Экономика

Андрей Воробьев: «Подмосковье - лучшее место для инвестиций»

Губернатор поручил чиновникам максимально быстро реагировать на обращения новых инвесторов
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Губернатор Московской области Андрей Воробьев.Губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Изменить размер текста:

Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает восстановление экономики после коронавируса приоритетной задачей для региона. Во время совещания с руководящим составом областного правительства глава Подмосковья дал поручение максимально быстро реагировать на обращения новых инвесторов и предельно внимательно относиться ко всем сферам бизнеса.

Как подчеркнул губернатор, восстановление экономики и реализация уже существующих программ в период пандемии — это серьезный вызов для Подмосковья.

- Все обращения новых инвесторов должны удовлетворяться в максимально короткие сроки. Подмосковье с развивающейся инфраструктурой – лучшее место для инвестиций. Хочется, чтобы это не осталось на словах или на бумаге, а было претворено в жизнь, - отметил Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев: «Подмосковье – лучшее место для инвестиций!».Губернатор Московской области провел совещание с руководящим составом правительства Подмосковья

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Андрей Воробьев: «Подмосковье - лучшее место для инвестиций»
Более миллиона человек в Москве проголосовали по поправкам в Конституцию онлайн
В Роспотребнадзоре оценили идею тестирования организаторов ЕГЭ на коронавирс
Международные эксперты: Конфиденциальность голосования соблюдается
Наблюдатели отмечают максимальную открытость голосования в Москве
Пятый день голосования по Конституции в Москве проходит без нарушений и сбоев
Эксперт объяснил повышенную активность комаров самоизоляцией из-за коронавируса
В столице прошел новый розыгрыш программы «Миллион призов»
В Москве сорвана попытка атаки на систему электронного голосования
Вера Москвина: «Электронное голосование заняло у меня всего 8 минут, это простой и удобный сервис»
Эксперты из 15 стран оценили опыт Москвы по наблюдению за голосованием
Международные эксперты дали высокую оценку организации голосования в Москве
Наблюдатели сообщают об отсутствии нарушений в ходе голосования в Москве
Глава Ресурсного центра по донорству отметил высокий уровень организации голосования по поправкам в Конституцию
Надежность дистанционного голосования в Москве оценили 25 тысяч экспертов