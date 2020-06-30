Баллы «Миллиона призов» теперь можно отдать на благотворительность

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:41:47+03:00

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В Москве прошел новый розыгрыш программы «Миллион призов»: в этот раз победителями стали 255 тысяч человек. Всего за все пять дней проведения акции призы получили более 1,2 миллиона москвичей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Выигранные баллы (1 балл равняется 1 рублю) победители могут потратить в супермаркетах и непродовольственных магазинах, в кафе и ресторанах, оплатить ими билет на выставку или в музей, пополнить ими баланс карты «Тройка». А с 29 июня баллы можно перечислить на добрые дела: к программе присоединились благотворительные фонды. Это фонд помощи слепоглухим людям «Со-единение», фонд поддержки людей с ментальными нарушениями «Единение», фонду помощи бездомным животным «Котодетки», фонды «Дари еду» и «Спешите делать добро!». Данные о фондах и их полный список можно посмотреть на сайте программы «Миллион призов».

Всего в розыгрыше участвуют два миллиона призов номиналом от 1 до 4 тысяч баллов. Спонсорами программы стали около 80 компаний столицы. Это предприятия торговли, общественного питания, аптечные сети. За последние дни определились и компании-лидеры, в которых участники предпочитают тратить свой выигрыш. Самыми востребованными призами из каталога вознаграждений стали товары сети магазинов «Дикси» и «Детский мир», а также в сети аптек «Столички». Также жители Москвы охотно меняют выигранные баллы на пополнение транспортной карты «Тройка». В этих компаниях потратили выигрыш более половины обладателей призовых кодов.

Программа проводится совместно правительством Москвы и Московской торгово-промышленной палатой. Стать ее участником могут все желающие: сертификаты «Миллиона призов» выдаются жителям Москвы во время общероссийского голосования по поправкам в Конституцию с 25 июня по 1 июля. Их вручают избирателям на избирательных участках, а также присылают тем, кто выбрал дистанционный способ электронного голосования.

Сертификат, полученный на избирательном участке, содержит уникальный код. Для регистрации в программе его необходимо отправить в смс-сообщении на номер 7377. Тем, кто предпочел процедуру электронного голосования, уникальный код приходит автоматически на номер телефона, который значится в личном кабинете.

Ежедневно, до 2 июля, будут называться победители розыгрышей – их определяют методом случайной выборки с помощью компьютера. Результаты розыгрышей публикуются ежедневно в 8.30 на сайте программы «Миллион призов» и на портале mos.ru. Кроме того, счастливчикам приходят смс-сообщения с уникальным кодом – его нужно ввести в специальное поле на сайте программы и получить призовые баллы. А затем выбрать подарок или поощрение из каталога призов. Потратить баллы на призы можно до 31 декабря 2020 года.