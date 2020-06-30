Диджея Айка с женой и дочкой избили на детской площадке
Диджея Айка с женой и дочкой избили на детской площадке. На пару напал неадекватный мужчина. Сначала он приставал к молодой маме и пытался выхватить из рук кроху, а потом набросился с кулаками на отца.
Как стало известно сайту mk.ru, все произошло во дворе дома на улице Вешних вод. Около пяти часов вечера супруга столичного диджея отправилась на прогулку с детьми. У пары подрастают трехлетний сын и 8-месячная дочка.
Вскоре мальчика, расположившегося в песочнице, стали задирать дети постарше. Один из старших мальчишек вел себя особенно агрессивно, разрушая все постройки малыша.
Мама заступилась за сына и попросила мальчишек отстать от крохи, а потом обратилась к родительнице маленького хулигана за помощью.
Дама оказалась настроена крайне агрессивно, она позвонила мужу и попросила разобраться с незнакомкой. Вскоре на площадку пришел крепкий мужчина и стал толкать супругу диджея. Не остановило его и то, что на руках у жертвы была крошечная девочка.
На помощь супруге поспешил диджей. Он стал закрывать жену от хулигана, и сам попал под шквал ударов. В итоге мужчину отправили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.
Трехлетний сын пары, который видел все произошедшее, тоже получил серьезную психологическую травму. Малыш проплакал весь вечер.
Теперь в случившемся разбирается полиция, стражи порядка уже установили личность хулигана.
ИСТОЧНИК KP.RU