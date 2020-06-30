Явка на онлайн-голосовании по поправкам к Конституции превысила 90%

30 Июнь 2020 2020-06-30T12:20:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Явка на дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции России достигла 90 процентов, проголосовали более миллиона человек. Такие данные были опубликованы 30 июня на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием.

Дистанционное голосование началось 25 июня, в нем принимают участие жители российской столицы и Нижегородской области. По состоянию на утро этого вторника явка составила 90,01 процента. Принято 1 054 904 бюллетеня.

Онлайн-голосование во вторник проходит в последний день, а значит до его окончания остается всего лишь несколько часов. Проголосовать в очном формате на избирательных участках можно будет уже 1 июля. Тем, кто записывался на онлайн-голосование, но так и не проголосовал, также можно прийти на участок. Если комиссия убедиться, что гражданин просто не успел проголосовать в онлайн-формате, то ему выдадут бюллетень.

Напомним, что, как отмечают многочисленные специалисты и наблюдатели, голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации на территории Москвы проходит в атмосфере максимальной открытости. Город задает очень высокий электоральный стандарт, эксперты обеспечивает присутствие обученных наблюдателей на всех участках, системы видеонаблюдения и высокую техническую оснащенность. Так, на всех 3608 участках камеры работают круглосуточно, а видеонаблюдатели Общественного штаба отслеживают возможные нарушения на установленных в видеоцентре штаба мониторах.

ИСТОЧНИК KP.RU