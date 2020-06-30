10 московских стационаров вернулись к привычному режиму работы после COVID-19

30 Июнь 2020 2020-06-30T13:00:57+03:00

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Плановый прием и оказание экстренной медицинской помощи возобновили 10 столичных стационаров, которые в период пандемии работали только с пациентами с коронавирусом. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы уже несколько недель работаем над обратным перепрофилированием стационаров, которые ранее оказывали помощь пациентам с коронавирусом. Сейчас потребности в таких мощностях нет. Всего на данный момент переведено на стандартный режим работы десять городских стационаров. В перепрофилированных клиниках подготовлено порядка 6 тысяч коек», — цитирует заммэра РИАМО.

Ракова добавила, что в первую очередь медики принимают пациентов по таким профилям как «хирургия», «травматология» и «кардиология». По словам заммэра, на прошлой неделе планово пациентов начали принимать в госпитале для ветеранов войн №2. Также к работе вернулись московские больницы имени Плетнева, имени Мухина, имени Демихова, имени Жадкевича, имени Давыдовского и другие.

Отмечается, что койки в палатах вернувшихся к обычно работе клиник устанавливают в соответствии с правилами социального дистанцирования, а персонал регулярно проходит проверки на коронавирус, передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU