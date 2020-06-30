2020-06-30T14:11:35+03:00
Политика

Независимый наблюдатель: Санитарная безопасность участков для голосования в Москве организована на высшем уровне

Избирателям на входе измеряют температуру и выдают индивидуальные защитные наборы
Ксения БОГДАНОВА
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На всех участках для голосования соблюдается социальное дистанцированиеНа всех участках для голосования соблюдается социальное дистанцированиеФото: Олег УКЛАДОВ
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Санитарная безопасность на избирательных участках в столице соблюдается на самом высоком уровне, считает директор ГБУ города Москвы «Территориальный центр социального обслуживания «Коломенское» Ольга Мельникова. В помещениях нанесена разметка для социального дистанцирования, члены избиркомов работают в перчатках и масках.

- На всех участках для голосования соблюдается социальное дистанцирование, члены комиссии выдают голосующим средства индивидуальной защиты: маски, перчатки. В этом плане в Москве все организовано на высшем уровне — если оценивать нормы соблюдения санитарной безопасности, - рассказала Ольга Мельникова.

Независимый наблюдатель высоко оценила и организацию процедуры голосования. За ней в Москве следят более 2500 наблюдателей. В их числе представители НКО, общественных организаций, политических партий и добровольцы — активные горожане.

- Я голосовала электронно, но для меня все равно имеет значение, как сегодня организована работа стационарных участков для голосования. Поэтому я посетила несколько городских участков: в Нагатинском Затоне, в Нагатино-Садовники, в Даниловском и Донском районах, убедилась, что здоровью москвичей ничего не угрожает, а наблюдатели следят за прозрачностью самой процедуры, - отметила Мельникова.

Ольга Мельникова поделилась и своим опытом электронного голосования. Она решила сделать свой выбор онлайн, считая, что эта простая и удобная процедура помогает сэкономить время.

- Осталась очень довольна, мне кажется, электронное голосование скоро обретет популярность. Это комфортно, можно проголосовать из любой географической точки, а кроме того, электронное голосование безопасно технически, - считает наблюдатель.

Напомним, проголосовать по внесению изменений в Конституцию РФ можно с 25 июня по 1 июля. Основным днем голосования является 1 июля — в России объявлен выходной, чтобы люди могли спокойно прийти на участки. Но проголосовать можно и в любой другой день с 25 по 30 июня. Кроме того, у москвичей есть возможность выбора процедуры: можно явиться на избирательные участки очно или проголосовать онлайн с любого гаджета, имеющего выход в Интернет. При желании можно проголосовать на дому, и тогда члены избиркома придут к избирателю по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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