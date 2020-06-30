2020-06-30T14:40:22+03:00
Политика

Политолог Владимир Шаповалов: «Голосование в России считаю беспрецедентным по своей открытости»

За его ходом на избирательных участках следят более 500 тысяч наблюдателей
Ксения БОГДАНОВА
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Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир ШаповаловЗаместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир ШаповаловФото: Михаил ФРОЛОВ
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Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ проходит в атмосфере абсолютной открытости и прозрачности, уверен политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаполвалов.

- Голосование в России считаю беспрецедентным по своей открытости и транспарентности. 500 тысяч общественных наблюдателей на избирательных участках, это по сути мировой рекорд! - рассказал Владимир Шаповалов «Комсомольской правде». - Отмечу, что наблюдателем мог стать любой гражданин. Никому в этом не было отказано. Более 1000 представителей СМИ и десятки экспертов уже озвучили свои положительные оценки. Я также сделаю свой вклад: атмосфера открытости на голосовании позволяет избежать каких-либо серьезных фальсификаций, а провокации сводят на нет системы видеофиксации на избирательных участках.

Владимир Шаповалов считает хакерские атаки, которые уже были зафиксированы, попыткой дискредитировать процесс голосования и оказать давление на россиян.

- Зафиксированы хакерские атаки, которые лишь подтверждают важность внесения поправок в нашу Конституцию. Они говорят о том, что есть силы, которые пользуются несовершенством нашего законодательства и пытаются оказать информационное давление на внутренние дела нашей страны. Но дискредитировать и поставить под сомнение легитимность нашего выбора у них не выйдет. Выборы проходят с показательной демократичностью! Только миллион жителей Москвы зарегистрировались, чтобы отдать свои голоса через электронное приложение и 90 % из них уже воспользовались этой возможностью, - подчеркнул политолог.

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