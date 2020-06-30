2020-06-30T19:02:43+03:00
Общество

МГИК и Общественный штаб осуществляют постоянный контроль голосования

По 426 обращениям установлено 8 подтвержденных нарушений
Ксения БОГДАНОВА
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Голосование в Москве проходит в штатном режиме.Голосование в Москве проходит в штатном режиме.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Общественный штаб и Мосгоризбирком ведут постоянный контроль за ходом голосования. По состоянию на вечер вторника, 30 июня, было рассмотрено 426 обращений. Об этом журналистам сообщил представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием Александр Асафов.

- На сейчас рассмотрено 426 обращений и по ним установлено порядка 8 подтвержденных нарушений. Они все так или иначе в СМИ были отражены, многие получили резонанс и в первый день голосования, и в последующие, - рассказал Александр Асафов.

По его словам, процедура голосования проходит в штатном режиме. С вопросами и заявлениями наблюдатели и избиратели могут обратиться в колл-центр Общественного штаба. Каждый день операторы колл-центра отвечают в среднем на 4,5 тысячи звонков.

Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут прокомментировал инцидент на одном из избирательных участков Лефортово. 29 июня мужчина, собравшийся проголосовать, обнаружил, что напротив его фамилии в списках стоит пометка, что он уже проголосовал вне помещения. По словам Дмитрия Реута, члены избирательной комиссии извинились перед москвичом и предоставили ему возможность проголосовать еще раз. Случившееся зампред Мосгоризбиркома объясняет человеческим фактором.

- Почему это произошло? Я вижу в этом ошибку. Просто напросто информацию о надомном голосовании внесли не в ту строку. Повторю: за человека никто не расписывался, эту отметку вносят члены участковом комиссии, которые возвращаются с надомного голосования, это он ошибся. Просто не в ту строку вписал, - подчеркнул Дмитрий Реут.

По его словам, с инциденте уже разбираются правоохранительные органы. По факту будет проведено самое тщательное расследование.

- Председатель участковой комиссии сама обратилась в правоохранительные органы, там ведется разбирательство, - рассказал Реут. - Прислушиваясь к позиции Общественного штаба по наблюдению, мы проконтролируем, чтобы участковые комиссии на этапе подсчета голосов своим решением признала эти 5 бюллетеней недействительными. Они могут быть легко отделены от других, поскольку находятся в отдельном сейф-пакете. Они все пронумерованы, там стоит дата и время голосования, то есть нет никакого труда идентифицировать, в каком сейф-пакете находятся бюллетени, выданные с нарушением требований порядка. Их признают недействительными. Эти нарушения порядка голосования, порядка оформления документов никак не скажутся на итогах волеизъявления участников.

Многие эксперты и независимые наблюдатели отмечают, что голосование по внесению поправок в Конституцию проходит в Москве в атмосфере максимальной открытости и прозрачности. На избирательных участках работают более 2500 независимых наблюдателей. Это представители политических партий, общественных организаций, НКО и добровольцы из числа неравнодушных горожан. Перед началом голосования они прошли специальное обучение.

Прозрачность голосования обеспечивается и круглосуточной видеозаписью. В Москве 3608 избирательных участков, и на каждом из них установлены камеры наблюдения — как минимум две. Они ведут непрерывную запись 24 часа в сутки. Данные записи передаются в видеоцентр Общественного штаба, где они будут храниться до конца подсчета итогов голосования.

Напомним, 30 июня в Москве завершается дистанционное электронное голосование. Завтра, 1 июля, у избирателей есть возможность проголосовать лично на избирательных участках. Они открыты с 8 утра до 8 вечера. Подсчет голосов по итогам всех семи дней голосования начнется 1 июля после 20 часов.

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