ЦИК: Явка на голосование по Конституции в Москве к 12 утра составила 45,81%

1 Июль 2020 2020-07-01T15:11:59+03:00

По мнению экспертов и независимых наблюдателей, процесс голосования по внесению поправок в Конституцию в столице организован с максимальной прозрачностью. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В Москве явка избирателей к полудню 1 июля составила 45,81%. Об этом сообщает Центризбирком России. Из этого числа почти 12,5% приходится на избирателей, проголосовавших онлайн.

Ранее Мосгоризбирком сообщил, что основной день голосования в столице проходит в штатном режиме. Избирательные участки открылись в 8 утра и будут работать до 8 вечера. После 20:00 начнется подсчет голосов по итогам всех семи дней голосования.

По мнению экспертов и независимых наблюдателей, процесс голосования по внесению поправок в Конституцию в столице организован с максимальной прозрачностью и открытостью. Москва высоко подняла планку электоральных стандартов, обеспечив присутствие на всех участках обученных наблюдателей и обеспечив непрерывное видеонаблюдение.

Напомним, на избирательных участках Москвы работают более 2500 наблюдателей. Они следят за соблюдением всех электоральных норм во время процедуры голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. В число наблюдателей вошли представители НКО, Общественных организаций и политических партий, а также активные москвичи-добровольцы. Все они перед началом работы прошли специальное обучение. Обо всех нарушениях на участках для голосования, при голосовании на дому и онлайн наблюдатели сообщают в Группу разбора Общественного штаба по контролю и наблюдением за общероссийским голосованием в Москве.

На всех 3608 участках Москвы установлены видеокамеры: они в круглосуточном режиме записывают все происходящее в помещениях для голосования. Данные записи передаются в видеоцентр Штаба общественного контроля, где будут храниться до конца голосования. При необходимости данные всегда можно промотать назад и просмотреть нужный эпизод.

В основной день голосования 1 июля стать наблюдателем сможет любой желающий. На сайте vybor.mos.ru идет онлайн-трансляция с избирательных участков. Каждый россиянин может понаблюдать за тем, как идет голосование, и проверить чистоту и прозрачность процесса.

Работу столичных избирательных участков контролирует и Роспотребнадзор. Места для голосования оборудованы всем необходимым для соблюдения эпидемиологических норм. При входе посетителям измеряют температуру. Участников голосования снабжают одноразовыми перчатками и масками, при желании можно воспользоваться бесплатными санитайзерами и продезинфицировать руки. На участках продумана маршрутизация, позволяющая избежать скопления людей. На полу нанесена специальная разметка, помогающая соблюсти социальное дистанцирование.