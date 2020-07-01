Политолог Семен Уралов: Явка на голосование в Москве составит 60%

1 Июль 2020 2020-07-01T15:57:33+03:00

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Явка избирателей в Москве составит не меньше 60%, уверен политолог, шеф-редактор проекта «Однако» Семен Уралов. По его мнению, такой высокий показатель активности на избирательных участках объясняется тем, что у москвичей была возможность проголосовать в течение нескольких дней.

- Явка высокая, она связана еще и с тем, что голосование проходит несколько дней. Кто хотел уехать сделали это заранее - либо на избирательном участке, либо электронно. Те, кто планировал остаться в городе, голосуют традиционно – собственно, в день основного голосования, - комментирует Семен Уралов.

Политолог прогнозирует, что к концу основного дня голосования 1 июля явка превысит 50% и остановится в районе 60%.

- Я думаю, что явка подтянется к 60%. В некоторых регионах будет и выше, но в Москве остановится на уровне около 60%, - рассказал эксперт.

Напомним, по данным Центризбиркома России в Москве явка избирателей 1 июля к 12 часам дня составила 45,81%. Из этого числа почти 12,5% приходится на избирателей, проголосовавших дистанционно онлайн.