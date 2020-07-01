В Общественном штабе заявили об отсутствии серьезных нарушений в ходе голосования в Москве

1 Июль 2020 2020-07-01T16:45:36+03:00

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Каких-либо нарушений 1 июля на избирательных участках в Москве не выявлено, голосование по внесению поправок в Конституцию РФ проходит в штатном режиме. Об этом сообщил представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению Александр Асафов.

- Голосование проходит в штатном режиме. Как видно и по камерам видеоконтроля и по сигналам от наблюдателей, людей на участках больше, чем, например, в выходные дни, так как сегодня основной день Всероссийского голосования по вопросу изменения Конституции РФ. Каких-то значимых нарушений на 14:30 в Москве не выявлено, - сообщил Александр Асафов Агентству городских новостей «Москва».

С утра за ходом голосования следит группа разбора Общественного штаба: в нее стекается информация от независимых наблюдателей, работающих на участках. В случае, если наблюдатель замечает какое-либо нарушение, он немедленно сообщает об этом.

- Группа будет сидеть до последнего сигнала, думаю, это продлится до поздней ночи. Она разбирает каждый сигнал, каждый случай, который поступает от наблюдателей, либо они видят это в процессе мониторинга социальных сетей или СМИ, - рассказал Александр Асафов, - Все разбирается, но серьезных нарушений не зафиксировано.

Напомним, сегодня избирательные участки будут работать до 8 часов вечера. Затем, после 20:00 начнется подсчет голосов по итогам всех семи дней голосования. Хотя основным днем голосования президент России Владимир Путин в своем указе назначил 1 июля, проголосовать можно было в любой другой день с 25 по 30 июня. Кроме того, у москвичей была возможность сделать свой выбор дистанционно через Интернет.

По мнению независимых наблюдателей и экспертов, в том числе международных, голосование в Москве проходит в максимально открытом и прозрачном формате. На избирательных участках работают более 2500 наблюдателей из числа представителей НКО, общественных организаций и политических партий. Они следят за соблюдением всех норм, в том числе и за обеспечением санитарной безопасности.

Кроме того, все 3608 избирательных участков столицы оснащены видеокамерами (как минимум 2 на каждом участке), ведущими круглосуточную видеозапись. Данные передаются в Общественный штаб, при необходимости видео можно отматывать назад и просматривать. Записи хранятся в видеоцентре штаба, в котором специально оборудованы рабочие места для наблюдателей - для них установили 24 монитора.

В основной день голосования 1 июля стать наблюдателем может любой желающий. На сайте vybor.mos.ru идет онлайн-трансляция со всех избирательных участков России. Каждый житель страны может посмотреть, как идет голосование.