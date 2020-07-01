Политолог назвал голосование по конституции прекрасно организованным и легитимным

1 Июль 2020 2020-07-01T20:52:17+03:00

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Голосование по внесению поправок в Конституцию было прекрасно организовано, считает политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

- Нельзя не отметить прекрасную организацию общероссийского голосования, в некоторых регионах явка дошла до 97% - сами понимаете, что это было невозможно без организации логистики. Что касается легитимности, она определяется количеством нарушений: если их нет, то полученный результат является легитимным, - рассказал Журавлев Агентству городских новостей «Москва.

В целом по стране было зафиксировано 28 нарушений, но эту цифру еще необходимо проверять, - считает политолог.

- По данным нашей оппозиции, всего было зафиксировано 28 нарушений по всей стране, из них 17 - повторное голосование. И это говорит наша оппозиция, поэтому там еще надо разбираться, действительно ли все оставшиеся являются нарушением. Но сам факт - 28 нарушений на миллионы проголосовавших - означает, что их нет, это совсем незначительная цифра, - подчеркнул Журавлев.

Политолог также отметил, что избирателями было очень удобно голосовать в течение семи дней. Особенно это было заметно в труднодоступных районах. Кроме того, возможность проголосовать с 25 июня по 1 июля позволила избежать скопления людей на избирательных участках и снизила риск заражения COVID-19.