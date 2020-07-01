Председатель Союза женщин России: Голосование по Конституции не вызывает сомнений в его прозрачности

1 Июль 2020 2020-07-01T21:06:22+03:00

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Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова считает, что голосование по внесению изменений в Конституцию РФ прошло спокойно и с высоким уровнем организации. По ее мнению, то, что проголосовать можно было в течение семи дней, сделало явку избирателей особенно высокой. Екатерина Лахова также отметила удобство электронного голосования.

- Многие москвичи могут быть в отъезде, на работе или на учёбе. И у них есть хорошая возможность сделать свой выбор в подходящий день. Кроме того, в Москве ещё проходило и электронное голосование. Я уверена, что такой способ будет использоваться и в последующих голосованиях, – рассказала Лахова порталу Metro.

Лидер Союза женщин России считает, что голосование онлайн привлекает молодых избирателей, поскольку это комфортный и удобный способ, помогающий сэкономить время.

- Электронное голосование привлечёт молодую аудиторию, так как многие просто ленятся дойти до избирательных участков, - уверена Лахова. – Ну и с учётом эпидемиологической ситуации, тоже электронное голосование многих выручило.

Вместе с тем Екатерина Лахова отметила высокую степень эпидемиологической безопасности на избирательных участках. На входе у нее измерили температуру и вручили санитарный набор – перчатки и маску. К соблюдению электоральных норм претензий у нее также нет: на участках работает большое количество наблюдателей, и это обеспечивает открытость и прозрачность процесса.

- Что касается наблюдения, то всё прозрачно. Представлено большое количество наблюдателей. Москва очень организованная, она известна школой передового опыта. Вот на моём участке было два наблюдателя. Всё абсолютно прозрачно, никаких сомнений не возникает, - подчеркнула Екатерина Лахова.

Напомним, 1 июля в России был основным и итоговым днем голосования. Избирательные участки закрылись в 8 часов вечера. После 20:00 в них начался подсчет голосов по результатам всех семи дней голосования с 25 июня по 1 июля.