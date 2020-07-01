2020-07-01T21:05:34+03:00
Политика

Комиссия электронного голосования начала процедуру сборки ключей расшифровки

Ключ заранее разделили на пять частей, чтобы исключить возможность подменить голоса
Ксения АНУФРИЕВА
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Комиссия электронного голосования начала процедуру сборки ключей расшифровкиКомиссия электронного голосования начала процедуру сборки ключей расшифровкиФото: Андрей АБРАМОВ
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В Территориальной комиссии дистанционного электронного голосования начали процедуру сборки ключей. Об этом вечером 1 июля сообщил глава управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов столичного правительства Артем Костырко.

- Хранители ключа уже собрались в помещении ТИК по дистанционному голосованию. Ключи будут собраны на специальном компьютере, опломбированном и упакованном до начала процедуры голосования в сейф, чтобы никто не мог с помощью данного компьютера восстановить ключи и расшифровать его. Все пять ключей собрали в пакет, отправили в сейф-блокчейн. Расшифровка начата. По нашим примерным подсчетам, она займет 70-80 минут, - рассказал Артем Костырко.

Он добавил, что ключ расшифровки был заранее разделен на пять частей, которые раздали разным хранителям, чтобы ни у кого не возникло мысли о том, что голоса можно узнать заранее или подменить. Хранителями стали представители Мосгоризбиркома, Нижнего Новгорода, представители движения «Голос» и представители Общественного штаба.

Эксперты и наблюдатели голосования говорят, что голосование по поправкам в Конституцию России в Москве проходит в атмосфере максимальной открытости, в городе обеспечено присутствие обученных наблюдателей на всех участках, тотальное видеонаблюдение и высокая техническая оснащенность.

Напомним, что голосования по поправкам в основной закон государства проходит на территории России с 25 июня этого года, а предварительные итоги общероссийского голосования подведут 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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