Политолог Алексей Чеснаков: Голосование в Москве было открытым, свободным и прозрачным

1 Июль 2020 2020-07-01T23:25:59+03:00

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Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ было организовано на самом высоком уровне, считает директор Центра политической конъюнктуры, политолог Алексей Чеснаков. 1 июля он подвел итоги голосования и особенно отметил легитимность процесса.

- Кампания в целом прошла очень позитивно, результат, по предварительным прогнозам, гораздо более оптимистичный, чем первоначально ожидалось — и по явке, и по голосам в поддержку поправок. И это несмотря на сложные условия, связанные с пандемией, некоторым негативом в общественных настроениях, обусловленным ухудшением социально-экономического положения и т.д. Но власти удалось конкретными шагами по социальным, по экономическим направлениям создать позитивный настрой, - отметил Чеснаков в беседе с «АиФ».

По его мнению, большую роль сыграла информационная кампания: людям просто и доходчиво объясняли, в чем суть поправок, какие изменения в основном законе России будут сделаны, и к каким позитивным переменам это приведет.

- В последние три недели была проведена довольно эффективная кампания по разъяснению сути поправок и способов голосования, это тоже сыграло свою важную роль, - уверен Чеснаков.

Он также считает, что возможность проголосовать в один из семи дней с 25 июня по 1 июля также сыграло положительную роль и дало людям возможность самим выбирать дату визита на избирательный участок.

- Есть страны, где голосование проводится в еще более длительные длительные сроки. В частности, в Индии выборы в парламент длятся 40 дней. Но для нас это первый такой опыт, - рассказал политолог.

Чеснаков отметил и удобство электронного голосования: возможность сделать свой выбор онлайн развязывает людям руки и повышает их степень свободы.

- Люди получили возможность — опять же, с соблюдением всех мер безопасности — проголосовать на площадках вне участков или — как в Москве и Нижнем Новгороде — в электронном виде. Всё это создавало хорошую динамику. Многим просто нравилось голосовать не в тот день, когда люди скапливаются на участках, - комментирует эксперт.

По словам Чеснакова, он на протяжении десяти лет выступал за введение электронного формата голосования, считая его более удобным и прозрачным для избирателя. И в будущем эта форма обязательно будет использоваться во время выборов.

- Понятно, что сразу этот формат не будет внедрен повсеместно, но постепенно он начнет приживаться и во многих других регионах — я думаю, это произойдет уже в ближайшее время, - говорит Чеснаков.

Как и многие наблюдатели, он называет организацию голосования в Москве прозрачной и открытой. Чеснаков особо подчеркнул, что этого мнения придерживаются даже представители оппозиции, не увидевшие больших нарушений.

- Могу сказать, что благодаря работе московской мэрии, общественного штаба, который наблюдал за всеми процессами и оперативно реагировал на любые сигналы — особых вопросов к электронному голосованию не возникло даже у тех экспертов, которые считаются оппозиционными. Все признали, что в Москве процедура была открытой, свободной, прозрачной, - отметил Чеснаков.

Политолог также напомнил, что в течение семи дней голосования было зафиксировано меньше нарушений, чем на любых других выборах. И в этом тоже заслуга организаторов процесса.