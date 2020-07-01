2020-07-01T21:35:15+03:00
Политика

Политконсультант Леонид Давыдов: Голосование по Конституции прошло открыто и без нарушений

Эксперт отметил удобство голосования по изменениям в основной закон государства
Ксения АНУФРИЕВА
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Политконсультант Леонид Давыдов: Голосование по Конституции прошло открыто и без нарушенийПолитконсультант Леонид Давыдов: Голосование по Конституции прошло открыто и без нарушенийФото: Андрей АБРАМОВ
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Известный политконсультант Леонид Давыдов оценил голосование по поправкам к Конституции, которое прошло в России с 25 июня по 1 июля. Эксперт в интервью «АиФ» отметил, что общество выработало новую электоральную культуру, а само голосование прошло открыто и без серьёзных нарушений.

- В последнее время общество выработало выборную культуру, данная кампания полностью в нее уложилась. Главной особенностью был длительность голосования. Конечно, за это время сотрудники комиссий устали и подверглись большой нагрузке: почти миллион человек задействовали в обеспечении этой избирательной машины. Но для избирателей это удобно, особенно на фоне пандемии, - сообщил Леонид Давыдов.

Специалист отметил, что из-за «растянутости» голосования были опасения о том, что будет больше нарушений, однако этого не произошло: нарушения были незначительными и не носили массовый характер. Политконсультант отметил также и другое новшество - дистанционный формат голосования.

- Избирателям, конечно, было удобно голосовать онлайн. Мне кажется, что такая форма волеизъявления очень близка молодым избирателям и это важно, потому что позволяет «затащить» молодежь на участки, что никогда не удавалось. Для общества будет полезно, если практика онлайн-голосований будет развиваться и дальше, - подчеркнул эксперт.

Леонид Давыдов сказал, что, хотя окончательных цифр по итогам голосования, тенденция уже понятна: по его мнению, цифры за и против будут колебаться примерно вокруг 70% на 30% при явке в 65%.

Голосование в России уже завершилось: последние избирательные участки, на которых могли проголосовать граждане страны, закрылись в Калининграде в 20:00 по местному времени. В настоящее время ЦИК объявляет итоги голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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