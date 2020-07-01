Член ОП Москвы не сомневается в легитимности голосования по Конституции

1 Июль 2020 2020-07-01T21:52:27+03:00

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Член московской Общественной палаты, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев отметил высокий уровень организации голосования по поправкам в Конституцию России, которое завершилось в среду, 1 июля, а также рассказал о высоком электоральном стандарте в столице государства. Об этом он сообщил в интервью Агентству городских новостей «Москва».

- Я знаю, как тщательно организовано наблюдение на каждом избирательном участке. В число наблюдателей входит известный либерал и оппозиционер Алексей Венедиктов – он потратил много времени, чтобы организовать тщательный контроль над голосованием в онлайн-режиме. Наблюдателей вдвое больше, чем на предыдущих выборах, постоянно работают камеры. Я лично был на участках и видео, как организовано голосование: абсолютная дисциплина, порядок, безопасность, соблюдаются эпидемиологические требования, полная тайна голосования. Никто выборам не препятствует, - рассказал член ОП Москвы.

Олег Матвейчев добавил, что голосование по Конституции является совершенно законным.

- Было бы достаточно, чтобы проголосовала нижняя палата парламента, Совет Федерации и субъекты РФ, но мы решили соблюдать все конституционные процедуры и добавили общенародное голосование. Поэтому все те люди, которые считают, что президент хочет чего-то добиться этим голосованием, если бы он что-то хотел, он мог бы это принять за два дня еще в январе. Это голосование – дань уважения населению страны, - отметил профессор.

Голосование по внесению изменений в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования ЦИК будет подводить 1 июля. В этот день с участков велась онлайн-трансляция хода голосования, поэтому каждый желающий житель страны мог добровольно побыть наблюдателей и проверить чистоту и открытость процедуры в Москве.

Обо всех нарушениях на участках для голосования, при надомном и онлайн-голосовании наблюдатели сообщают в Группу разбора Общественного штаба по контролю и наблюдением за голосованием в российской столице.

В независимую Группу разбора входит более 15 человек: общественные деятели, журналисты, депутаты Мосгордумы, ученые, юристы. В случае подтверждения нарушения на место направляли одну из четырех Мобильных групп для разбора конкретной ситуации и доклада в Общественный штаб.

ИСТОЧНИК KP.RU