Политолог Дмитрий Журавлев: Это голосование — лучший вариант из всех, что я видел

1 Июль 2020 2020-07-01T23:29:06+03:00

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Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв считает, что голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Москве было организовано на самом высоком уровне. По его словам, это голосование стало лучшим из всех, которые он видел.

- Для власти важно не просто получить условный плюс на этом голосовании, а именно такой плюс, который признает общество. И в этом смысле власть заинтересована в отсутствии нарушений и способна это проконтролировать. Пределов совершенству, конечно, нет, но это голосование — лучший вариант из всех, которые я видел, - отметил Дмитрий Журавлев в интервью «АиФ».

По мнению политолога, то, что проголосовать можно было в один из семи дней, с 25 июня по 1 июля, несомненный плюс и позитивное новшество. Это не только удобно для избирателей, но и более безопасно для них: таким образом удалось избежать столпотворения на избирательных участках.

- Всё было организованно очень хорошо. Некоторые беспокоились, что это дает больше времени для подтасовок результатов волеизъявления, каких-то нелегитимных действий со стороны избирательных комиссий. Но работало очень много наблюдателей, везде стояли камеры, которые 24 часа в сутки следили за урнами, так что с вероятностью 99,99% на чистоту голосования такой временной разброс не повлиял. Только комиссиям было, конечно, сложнее работать, но зато была обеспечена большая безопасность для избирателей в период борьбы с коронавирусом, - подчеркнул Журавлев.

Комментируя итоги голосования, политолог отметил то, что россиян в новых поправках привлекает прежде всего возможность изменить социальную жизнь страны к лучшему.

- Люди безоговорочно поддерживают серьезный социальный блок в поправках. Регионы, особенно не большие и не богатые города, дают больше процент «за». Города-миллионники дают и явку ниже, и больше голосов «против». Чем выше уровень жизни, тем менее патерналистски настроены люди, - считает эксперт.

Журавлев также отметил большую активность молодежи: для них возможность проголосовать дистанционно онлайн стала новым, комфортным форматом. Политолог уверен, что онлайн-голосование обязательно будет применяться в России не только в столице, но и в других регионах. Даже если сейчас технический уровень и возможности субъектов РФ недотягивают до московских, со временем эта разница сгладится.

- Молодое поколение живет, не расставаясь со смартфонами, и очень важно, что они со временем так же будут активно голосовать, как и их родители. Очень правильно, что их голоса будут услышаны, - считает Дмитрий Журавлев.

То, что голосование в Москве проходило в атмосфере открытости и прозрачности, отмечают многие наблюдатели и эксперты, в том числе и международные. На избирательных участках работали более 2500 наблюдателей из числа представителей НКО, общественных организаций и политических партий. Они следили за соблюдением всех электоральных норм. За ходом голосования также следила группа разбора Общественного штаба по контролю и наблюдению: в нее стекается вся информация от независимых наблюдателей, работающих на участках. В случае, если наблюдатель замечает какое-либо нарушение, он немедленно сообщает об этом. Кроме того, все 3608 избирательных участков столицы оснащены видеокамерами (как минимум 2 на каждом участке), ведущими круглосуточную видеозапись.