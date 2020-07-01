Политолог Павел Данилин: Процесс голосования по поправкам был достаточно открытым

1 Июль 2020 2020-07-01T23:32:22+03:00

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Известный политолог Павел Данилин считает, что голосование по внесению изменений в Конституцию РФ в Москве проходило открыто. Директор Центра политического анализа и социальных исследований подвел итоги последнего дня голосования и рассказал, как он оценивает их.

- Результат по явке оказался выше ожидаемого — ждали 50%, получилось более 65. Поддержка поправок свыше 70% — тоже очень хороший результат. Вообще, это по сути уровень поддержки президента. Он ведь стал одним из главных инициаторов изменений в Конституцию, и сейчас вновь подтвердил свой высокий рейтинг у населения. Хотя надо сказать, что поправки стали во многом народным творчеством, и этим тоже объясняется такой высокий процент голосов «за», - рассказал Павел Данилин в интервью «АиФ».

Политолог уверен: явка оказалась такой высокой, поскольку для голосования у людей были целых семь дней, с 25 июня по 1 июля. Избиратели сами решали, в какой из дней им прийти. К тому же растянутый во времени процесс позволил избежать толп на избирательных участках и сделал голосование безопасным с точки зрения соблюдения эпидемиологических норм. Большим плюсом в этом плане стало и онлайн-голосование. Те, кто побоялись прийти на участки из-за коронавируса или не нашли время появиться очно из-за занятости, смогли все же сделать свой выбор дистанционно через Интернет. Особенно это удобно для тех москвичей, кто в эти дни был в отъезде и находился в других регионах России.

- Это была прекрасная задумка, которая позволила москвичам показать такую высокую явку — более 50%. Для столицы это очень высокий показатель — достаточно сказать, что на выборах в Мосгордуму явка составила лишь 20%, на выборах мэра — 30%. И в первую очередь такой рост явки произошел благодаря электронному голосованию, которое довольно-таки активно применялось в Москве, - считает эксперт.

Павел Данилин уверен: голосование в столице было в высшей степени прозрачным. По его словам, электронное голосование было защищено не менее тщательно, чем, например, процесс перевода денег в банке – в этом плане избиратели могут быть спокойны. На участках же контроль обеспечивали многочисленные наблюдатели. Поэтому политолог считает процесс голосования в столице достаточно открытым.

- Да, он наложился на серьезное испытание — пандемию, и это во многом повлияло на его характер. Я думаю, что новый формат — растянутый во времени процесс голосования — будет использован и на сентябрьских выборах, потому что коронавирус к тому времени никуда не денется, - считает политолог.

За ходом голосования в Москве следили более 2500 наблюдателей: ими стали представители некоммерческих и общественных организаций, политических партий, движений, объединений, а также добровольцы из числа активных москвичей. Перед началом работы на участках все наблюдатели прошли обучение. Кроме того, на всех 3608 участках столицы установили камеры видеонаблюдения. Они круглосуточно записывали все, что происходит в помещениях для голосования, и передавали в видеоцентр Общественного штаба по контролю и наблюдением за ходом голосования в Москве.