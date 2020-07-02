Синоптики пообещали москвичам дожди с грозой на фоне жаркой погоды

2 Июль 2020 2020-07-02T09:43:34+03:00

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В четверг, 2 июля, в Московском регионе ожидается жаркая погода с дождями. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос». По данным специалистов осадки будут кратковременными, но с грозами.

По словам ведущего специалиста центра Евгения Тишковца, ухудшение погоды в столицу принесет атмосферный фронт, который придет с запада. В связи с этим в городе ожидается облачность с редкими прояснениями. Во второй половине дня москвичам стоит быть готовым к ливневым дождям и грозам, передает сайт argumenti.ru.

В «Фобосе» также отметили, что температура воздуха в четверг прогреется до +25 до +27 градусов, что считается выше климатической нормы для июля. В Подмосковье температура будет колебаться от +22 до +27. Ветер ожидается слабый, юго-западный, по время грозы с сильными порывами. А вот атмосферное давление будет близко к норме и составит 745 мм ртутного столба.

Напомним, ранее в Гисметео отметили, что часть российских регионов в ближайшее время так и не дождется теплого лета. К примеру, в Санкт-Петербурге. Муроме, Пскове, Вологде температура воздуха будет ниже климатической нормы, ожидаются частые дожди, передает сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU