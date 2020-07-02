Более 4 млн москвичей проголосовали по поправкам к Конституции

2 Июль 2020 2020-07-02T11:16:44+03:00

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Более 4 миллионов жителей Москвы проголосовали по внесению изменений в Конституцию РФ. Об этом журналистам 2 июля сообщил представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.

- Всероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ завершено. Можно сказать, что более 4 млн москвичей приняли участие в голосовании, - рассказал Александр Асафов.

Участки для голосования 1 июля работали до 8 вечера, после 20:00 начался подсчет голосов. Голосование в Москве проходило в атмосфере открытости и прозрачности, отмечают многие наблюдатели и эксперты, в том числе и международные. На избирательных участках работали более 2500 наблюдателей из числа представителей НКО, общественных организаций и политических партий. Они следили за соблюдением всех электоральных норм.

За ходом голосования также следила группа разбора Общественного штаба по контролю и наблюдению: в нее стекается вся информация от независимых наблюдателей, работающих на участках. В случае, если наблюдатель замечает какое-либо нарушение, он немедленно сообщает об этом. Кроме того, все 3608 избирательных участков столицы оснащены видеокамерами (как минимум 2 на каждом участке), ведущими круглосуточную видеозапись.

Напомним, у избирателей была возможность проголосовать в течение семи дней, с 25 июня по 1 июля. Именно это, по мнению многих экспертов, обеспечило такую высокую явку: у людей была возможность самим решать, когда им приходить на участки. Кроме очевидного комфорта растянутость процесса голосования помогла избежать столпотворения на избирательных участках и снизило риск заражения коронафирусной инфекцией.

Несомненным положительным нововведением в Москве эксперты называют и электронное голосование. Избиратели, опасавшиеся приходить на участки из-за пандемии, смогли все-таки отдать свой голос дистанционно. К тому же такой формат очень удобен для тех, кто занят или находится в отъезде. Проголосовать онлайн можно было с любого гаджета, имеющего выход в Интернет, оставаясь при этом не в Москве, а в любом регионе России.