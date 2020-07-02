ЦИК: Более, 2,8 млн москвичей проголосовали за поправки к Конституции

2 Июль 2020 2020-07-02T11:20:13+03:00

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В Москве за внесение поправок в Конституцию РФ проголосовали 2,8 млн избирателей. Об этом 2 июля сообщил официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.

- Более 2 млн 800 тысяч поддержали изменение Конституции, - рассказал Александр Асафов.

По его словам, Мосгоризбирком уже признал результаты голосования легитимными.

Ранее Александр Асафов сообщил, что всего в голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие более 4 миллионов жителей Москвы.

Напомним, за ходом голосования в Москве следили более 2500 наблюдателей. Ими стали представители некоммерческих и общественных организаций, политических партий, движений, объединений, а также добровольцы из числа активных москвичей. Перед началом работы на участках все наблюдатели прошли обучение.

Кроме того, на всех 3608 участках столицы установили камеры видеонаблюдения. Они круглосуточно записывали все, что происходит в помещениях для голосования, и передавали в видеоцентр Общественного штаба по контролю и наблюдением за ходом голосования в Москве.

В основной день голосования 1 июля стать наблюдателем мог любой желающий. На сайте vybor.mos.ru велась онлайн-трансляция со всех избирательных участков России. Каждый житель страны мог увидеть, как проходит процесс голосования, и насколько прозрачно он организован.