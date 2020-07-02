2 Июль 2020 2020-07-02T11:27:55+03:00

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В этом году танцевальный сезон на ВДНХ откроется 4 июля. После поэтапной отмены ограничительных мер из-за коронавируса в городе постепенно становятся доступны спортивные и развлекательные мероприятия. Занятия по танцам будут проходить каждую субботу на веранде Дома культуры.

Сообщается, что все мастер-классы для посетителей будут совершенно бесплатны. Ожидается, что занятия на открытом воздухе продлятся до конца лета.

Уроки будут начинаться в 17:00 и 19:00, каждое занятие продлится час, передает РИАМО.

Добавим, что некоторые ограничения на занятиях все-таки будут. На одном занятия смогут присутствовать не более 50 человек. Такие лимиты введены в целях безопасности участников, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Также отметим, что танцевальные уроки не рассчитаны на детскую хореографию. Поэтому принимать участия в занятиях смогут только посетители старше 18 лет, передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU