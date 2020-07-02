Массух: Нам удалось поддержать «московский стандарт» наблюдения

2 Июль 2020 2020-07-02T14:32:30+03:00

Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве авершил свою работу. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух объявил о закрытии штаба и подвел итоги его работы. Об этом он рассказал журналистам 2 июля, после завершения голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.

- Итоги работ достаточно положительные, нам удалось поддержать московский стандарт наблюдения как в традиционным голосовании, в досрочном голосовании и главное - в электроном голосовании. Все прошло без сбоев, штаб работал до ночи, мы разбирали сигналы, которые поступали в процессе подсчета голосов. Благодаря тесному взаимодействию с ТИК и ЦИК нам удавалось решать проблемы до их лавинообразного накопления, - подчеркнул Илья Массух.

Эффективную работу Общественного штаба отметил и заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. По его словам, ежедневно на участках Москвы работали в среднем 17 тысяч наблюдателей — по 5 человек на каждом участке. Они помогали оперативно решать многие проблемы и снимать конфликтные ситуации.

- Работала группа разбора в Общественном штабе, осуществлялось видеонаблюдение. Это нам помогло в режиме реального времени очень оперативно снять многие конфликтные ситуации, и превентивно сработать, предотвратив большое количество провокаций и потенциальных возможностей нарушений закона, - рассказал Дмитрий Реут.

Замглавы Мосгоризбиркома также сообщил, что зарубежные эксперты высоко оценили санитарную безопасность на избирательных участках. Москвичи были надежно защищены от коронавируса, и это отметили иностранные наблюдатели.

- Они особо отметили, что в Москве предприняты исчерпывающие меры по защите людей от инфекции, которые абсолютно полностью исключают риски, связанные с коронавирусом, - рассказал Реут, напомнив, что в столице постоянно совершенствуется система соблюдения прав маломобильных горожан и людей с ограниченными возможностями.

Все семь дней голосования, с 25 июня по 1 июля, на участках соблюдались беспрецедентные меры эпидемиологической безопасности. На входе у посетителей измеряли температуру и выдавали санитарный набор — маски и перчатки. При желании омжно было продезинфицировать руки санитайзером. Каждый час на участках проводили санитарную обработку, по ночам помещение полностью дезинфицировали, обеззараживая все поверхности. На участках нанесли разметку для социального дистанцирования и даже мебель расставили с ее учетом. Например, члены избиркома не брали в руки паспорт избирателя, а просили показать им страницы документа с пометкой о прописке и паспортными данными. При этом избиратель сидел на стуле, находящемся на расстоянии не менее 1,5 метров от стола избиркома.